La prima puntata di Crisi sulle Terre Infinite è un record di ascolti

L'evento che ha sconvolto tutto l'Arrowverse è un sogno per i fan dei fumetti DC, che potranno vedere in azioni i diversi universi paralleli dei supereroi. Così mentre sono tutti alla ricerca di easter egg di Crisi sulle Terre Infinite, scopriamo il numero di telespettatori che si sono sintonizzati sulla prima puntata del crossover.

Secondo quanto riportato da Deadline il numero di appassionati si aggira sui 1,67 milioni di persone, quasi il doppio rispetto alla puntata precedente di Supergirl, andata in onda nello stesso slot orario. Anche le reazioni alla serie sono molto buone, ha infatti raggiunto il punteggio di 0.6 nella fascia demografica che va dai 18 ai 49 anni, fondamentale per questo tipo di prodotti.

Il risultato non può che fare piacere all'emittente televisiva The CW, considerando anche la concorrenza della domenica sera, infatti la puntata ha dovuto ritagliarsi uno spazio tra programmi molto seguiti in America, tra cui "Sunday Night Football" e "America's Funniest Home Video".

Il terzo episodio di Crisi, l'ultimo prima della pausa invernale, andrà in onda stasera 10 dicembre, nello spazio televisivo dedicato a "The Flash", scopriremo così come continuerà la lotta dei protagonisti contro l'Anti-Monitor, che ha già mietuto le prime vittime importanti, come potete leggere in questa notizia dedicata alle morti di Crisi sulle Terre Infinite.