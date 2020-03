La puntata de I Simpson a tema Avengers è una divertente parodia sulla paura degli spoiler

Come è possibile vedere nella clip del nuovo episodio a tema Avengers de I Simpson, al quale hanno partecipato anche i fratelli Russo, i riferimenti ai supereroi di casa Marvel abbondano e tutta la puntata è in realtà una parodia della moderna paura per gli spoiler.

Con una certa ironia, vi segnaliamo dunque che seguiranno spoiler sulla puntata in questione!

La storia si basa sull'ossessione che i cittadini di Springfield hanno sviluppato per una serie di film di supereroi chiamati Vindicators (ricorda niente?). Dopo la prima parte di Vindicators, intitolata Crystal Wars Part 1, gli spettatori escono dalla sala in preda all'attesa per il sequel, nel quale si dovrebbe scoprire cosa è successo dopo che il temibile Chinnos è riuscito a far sparire metà degli abitanti dell'universo. A questo punto però entra in scena Bart, pronto a combinarne una delle sue: spacciandosi per Milhouse riesce a venire a conoscenza di ciò che succederà nel seguito grazie alle parole dell'attore Airshot. Con le preziose informazioni in suo possesso può facilmente ricattare i suoi concittadini, disposti a tutto pur di evitare gli spoiler, anche a costruirgli una casetta sull'albero in mezzo alla città. Ad impedire a Bart di esagerare arrivano gli stessi fratelli Russo, preoccupati per il fatto che gli spoiler potrebbero arrecare un danno al merchandising e al parco a tema Vindicators.

I Simpson ha dimostrato più volte di essere la serie perfetta per trasformare i difetti e le distorsioni presenti nella cultura occidentale in un'esilarante parodia. Anche se, dopo 31 stagioni, la vena satirica si è forse indebolita, c'è da dire che in questo caso gli autori non si sono risparmiati, riuscendo a mettere bene a fuoco il delirio collettivo talvolta suscitato dal terrore per gli spoiler sui film più importanti.

L'episodio crossover, intitolato Bart the Bad Guy, era stato annunciato con un poster de I Simpson a tema Avengers. Recentemente anche Jim Parsons è diventato un personaggio simpsoniano, prestandosi ad uno spassoso cameo.