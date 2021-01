In che puntata evadono in Prison Break? Riviviamo la grande fuga

La prima stagione della serie di successo Prison Break seguiva Michael J. Scofield intento a farsi arrestare per riuscire a far scappare suo fratello Lincoln Burrows (Dominic Purcell) dalla prigione di Fox River. Il piano di Micheal riesce, ma non senza intoppi durante la prima stagione.

La grande fuga comincia nell’episodio 21 della prima stagione e si conclude nell’episodio 22 intitolato Flight. Una volta che i fratelli sono usciti di prigione, insieme ad altri personaggi, inizia un conto alla rovescia fino a quando non saranno nuovamente catturati e portati in un’altra prigione in un grande ciclo che si ripete.



Il finale della prima stagione, andato in onda nel 2006, è molto intenso e lascia lo spettatore incollato alla tv per tutto il tempo, dopo numerosi imprevisti nell'episodio 22 la banda di fuggitivi raggiunge finalmente una pista di atterraggio dove doveva esserci un aereo ad attenderli. Una soffiata però distrugge i loro sogni, i nostri arrivano in tempo per vedere l'aereo di Abruzzi decollare senza riuscire a salirci nonostante i loro tentativi, e con le auto della polizia che stanno per raggiungerli, l'episodio finisce con i cinque che si allontanano correndo in cerca della libertà.



