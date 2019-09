Sono disponibili su Netflix Italia le puntate di South Park e The Politician

Dopo l'annuncio dell'arrivo di South Park su Netflix Italia, scopriamo quali sono state le stagioni scelte dal colosso dell'intrattenimento che si aggiungono al suo catalogo, insieme all'inedita serie intitolata The Politician.

Mentre negli Stati Uniti si è arrivati alla stagione 23 di South Park, che parlerà tra le altre cose della questione dell'immigrazione, qui in Italia potremo vedere gli episodi migliori delle stagioni 1,2 e dalla 16 alla 19. Se siete degli appassionati della serie di cartoni creata da Trey Parker e Matt Stone non potete lasciarvi sfuggire questa occasione per rivedere alcune delle puntate più divertenti e shockanti della serie, andata in onda finora su Sky, dopo essere partita come show in seconda serata di Italia 1.

Inoltre ricordiamo che a partire dalla giornata di oggi, 27 settembre, potremo vedere la prima stagione di The Poltician, serie creata e prodotta da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, che seguirà le vicende di Payton Hobart, interpretato da Ben Platt, e della sua decisione di diventare un giorno Presidente degli Stati Uniti. Prima però dovrà riuscire a farsi eleggere presidente del consiglio studentesco della sua scuola, la Saint Sebastian High School. Oltre a lui troveremo nel cast nomi famosi quali Gwyneth Paltrow e Jessica Lange, inoltre scopriamo che la serie sarà composta da 8 episodi.