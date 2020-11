Quante puntate ha Dottor House? L'impressionante totale degli episodi

Dr. House è una serie tv andata in onda per 8 stagioni dal 2004 al 2012. Il personaggio principale della serie è il dottor Gregory House, un genio medico non convenzionale che, nonostante la sua dipendenza da farmaci, guida un team di medici presso l'immaginario Princeton-Plainsboro Teaching Hospital (PPTH) nel New Jersey.

L'idea principale della serie ha avuto origine da Paul Attanasio, mentre David Shore, che è accreditato come creatore, è stato il principale responsabile della concezione del personaggio protagonista.

Dalla sua prima puntata, lo spettacolo ha ricevuto costantemente sia voti alti che ottimi consensi di critica che hanno portato alla realizzazione di ben otto stagioni e alla vittoria di numerosi premi tra cui cinque Primetime Emmy Awards, due Golden Globe (ciò portò anche ad un aumento di stipendio per il protagonista Hugh Laurie), un Peabody Award e nove People's Choice Awards. Nonostante l'interruzione della quarta stagione a causa dello sciopero della Writers Guild of America del 2007-2008, la serie andò avanti in scioltezza.

Questa stagione incluse solo 16 episodi invece dei normali 22-24, nonostante ciò Dr. House raggiunse il numero più alto di spettatori per l'episodio "Gelo", per il quale ci furono oltre 29 milioni di spettatori nella notte in cui andò in onda. A partire dal 16 giugno 2009, lo spettacolo è stato trasmesso in più di 60 paesi, con 86 milioni di spettatori in tutto il mondo.

Quale è, quindi, il numero di episodi di Dr. House? Il numero totale è di 177 episodi che sono stati trasmessi in otto stagioni, con il finale della serie andato in onda il 21 maggio 2012. Lo spettacolo è iniziato il 16 novembre 2004 e ha ricevuto un alto numero di spettatori dal primo all'ultimo episodio. Ha raggiunto un massimo di 29,04 milioni di spettatori posizionandosi settima nella classifica delle serie più viste di sempre negli Stati Uniti e nel mondo.

Nonostante ciò, adesso, che fine ha fatto Hugh Laurie, il celebre attore protagonista di Dr. House? Scopriamolo insieme.