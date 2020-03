Le puntate di DuckTales su Disney+ sono in ordine sbagliato

Dopo il divertente trailer della terza stagione di DuckTales, in molti attendevano con ansia l'arrivo di Disney+ per vedere le puntate della serie incentrata sui Paperi di casa Disney. Purtroppo diversi utenti segnalano l'ordine sbagliato degli episodi pubblicati.

La serie nata nel 2017 è un reboot dello storico cartone andato in onda nel 1987 in America e che è arrivato in Italia solo l'anno successivo. Nel catalogo del nuovo servizio streaming è possibile avere una breve anteprima dell'esilarante show grazie alla presenza delle puntate della prima stagione, composta da 25 episodi e trasmessa nel palinsesto di Disney XD. A causa di un errore nel caricamento sembrerebbe però che la numerazione degli episodi sia errata, come segnalato da diversi utenti su Twitter e dai loro messaggi che potete leggere in calce alla notizia.

La multinazionale americana non ha ancora commentato la notizia per spiegare i motivi di questo disguido, nonostante questo siamo sicuri che la serie riscuoterà un notevole successo tra i vecchi appassionati delle avventure di Paperon de' Paperoni, Paperino, Qui, Quo, Qua e degli altri simpatici personaggi.

In attesa di ulteriori notizie, vi lasciamo con la nostra recensione della prima stagione di DuckTales, nel cui cast di doppiatori troviamo nomi importanti come David Tennant, Danny Prudi e Ben Schwartz.