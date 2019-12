Nelle puntate finale de I Medici si accende la lotta tra Lorenzo e Savonarola

Continua il grande successo di ascolti per I Medici, che continuano a vincere gli ascolti delle serate in cui sono in onda. Stasera, 11 dicembre, andranno in onda le due puntate finali che racconteranno la storia di Lorenzo il Magnifico.

È un momento molto delicato per la famiglia fiorentina: Savonarola continua a raccogliere proseliti tra la popolazione del capoluogo toscano, mentre le condizioni di salute di Lorenzo peggiorano a vista d'occhio. I due episodi si intitoleranno "Anime perdute" e "Il destino della città", vedremo quindi le conseguenze della morte di Tommaso Peruzzi, a causa della sua scoperta delle attività illegali dei Medici, causata per mano di Bruno Bernardi. Per assicurarsi l'appoggio del Papa il governatore di Firenze decide di organizzare un matrimonio tra sua figlia Maddalena e Francesco, discendente del pontefice.

Le puntate andranno in onda su Rai Uno a partire dalle 21:20 di stasera, portando a compimento questa serie anglo-italiana ideata da Frank Spotniz e Nicholas Meyer e diretta da Christian Duguay. Tra gli interpreti principali troviamo Daniel Sharman, nel ruolo del protagonista dello show, Clarice, con il volto di Synnove Karlsen e anche Neri Marcorè, che per l'occasione veste i panni di papa Innocenzo VIII. Nell'attesa di conoscere il finale di stagione vi lasciamo con la nostra recensione dei primi 4 episodi de I Medici.