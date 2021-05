Quante puntate sono di Grey's Anatomy 17? ll punto sull'ultima stagione e quando finirà

La diciassettesima stagione di Grey's Anatomy ha debuttato su Fox il 24 novembre 2020, quasi in contemporanea con gli USA, e molti spettatori stanno iniziando a chiedersi quanti nuovi episodi siano rimasti da guardare prima del gran finale di stagione.

In generale Grey’s Anatomy ci ha abituato a stagioni molto lunghe da più di 20 episodi ma date le circostanze dovute alla pandemia di coronavirus ci sono stati alcuni cambiamenti che hanno avuto un impatto sul programma di produzione.



Nel marzo 2021, Camilla Luddington (Jo Wilson) parlando al podcast Chicks in the Office ha rivelato che questa stagione avrà un numero di episodi minore.



“Di solito, facciamo circa 24, 25 episodi. Sono circa nove mesi all'anno. Potremmo fare un bambino nel tempo in cui filmiamo", ha detto Luddington. "So che faremo solo 17 episodi in questa stagione."



Nel frattempo, la showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff ha confermato che ci saranno 17 episodi in questa stagione in un'intervista con Variety.

La pandemia di COVID-19 ha sicuramente avuto un forte impatto nella produzione ma anche nella trama di questa stagione con Meredith Grey (Ellen Pompeo) colpita dalla malattia e costretta a letto attaccata ad un respiratore. Questo calvario è stato “addolcito” dal ritorno di tanti vecchi personaggi amatissimi dal pubblico a partire da Patrick Dempsey (Derek Shepherd), Chyler Leigh (Lexie Grey), Eric Dane (Mark Sloan) e T. R. Knight (George O'Malley). Invece Sandra Oh ha spiegato il motivo per cui non tornerà in Grey's Anatomy, probabilmente nemmeno per un ipotetico finale.



Questa notte in USA andrà in onda il quindicesimo episodio intitolato Tradition che sarà trasmesso su Fox il 15 giugno 2021. Gli ultimi due episodi arriveranno il 27 maggio 2021 e il gran finale il 3 giugno 2021 in USA. Vi ricordiamo che Grey's Anatomy è stato rinnovato per la stagione 18 perciò ci sarà ancora molto da vedere.