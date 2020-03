Le puntate inedite di The Flash e Legends of Tomorrow sono state posticipate

Dopo lo stop alla produzione di The Flash, a causa del Coronavirus, in molti si aspettavano anche un cambiamento nella programmazione settimanale della serie, la loro previsione si è avverata come si legge in un comunicato condiviso dall'emittente televisiva The CW.

Secondo quanto affermato quindi le puntate che sarebbero dovuto andare in onda il prossimo 31 marzo saranno posticipate a data da destinarsi, al loro posto verranno trasmessi episodi già visti. La notizia riguarda anche la stagione inedita di Legends of Tomorrow, che sarebbe dovuto andare in onda dopo gli episodi di The Flash, anche in questo caso saranno trasmesse delle repliche, inoltre la puntata del 24 marzo di Legends, dove avremmo potuto vedere la partecipazione della famosa Impala di "Supernatural" è stata rinviata.

Ecco i titoli degli episodi rimandati, iniziamo con The Flash: "So Long and Goodnight", in cui avremmo visto il tentativo di Black Hole di minacciare Joe. Le due puntate di Legends of Tomorrow si sarebbero intitolate invece "Zari, Not Zari", mentre la seconda "The Great British Fake Off".

Non sappiamo ancora quando riprenderà la programmazione normale delle varie serie prodotte da The CW o se anche le prossime puntate verranno rimandate, in attesa di avere conferme dal network vi segnaliamo questa novità nel mondo di The Flash.