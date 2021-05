Quante sono le puntate di Lucifer 5? Ecco tutto ciò che dovete sapere

Lucifer è una serie tv, creata da Tom Kapinos, di genere urban fantasy, police procedural e commedia drammatica. Lo spettacolo costituisce la trasposizione televisiva del fumetto omonimo scritto da Mike Carey, con protagonista il personaggio di Lucifer, comprimario nel fumetto Sandman di Neil Gaiman.

Lucifer presenta un totale di 5 stagioni, ma vedrà anche una sesta stagione di cui ancora si conoscono poche informazioni ufficiali. La quinta stagione è composta da 16 episodi ed è disponibile alla visione sulla piattaforma di streaming on demand Netflix. La stagione è divisa in due parti da 8 episodi: la prima parte è stata pubblicata il 21 agosto 2020, la seconda parte verrà pubblicata il 28 maggio 2021.



Della prima parte, ovviamente, conosciamo sia i titoli originali che quelli in italiano:

Really Sad Devil Guy (Un povero diavolo) Lucifer! Lucifer! Lucifer! (Lucifer! Lucifer! Lucifer!) ¡Diablo! (¡Diablo!) It Never Ends Well for the Chicken (La fine del pollo) Detective Amenadiel (Detective Amenadiel) BluBallz (BlueBallz) Our Mojo (Il nostro potere) Spoiler Alert (Spoiler alert)

Dell'attesissima seconda parte, invece, sono già disponibili i titoli ufficiali in inglese e sono i seguenti:

Family Dinner Bloody Celestial Karaoke Jam Resting Devil Face Daniel Espinoza: Naked and Afraid A Little Harmless Stalking Nothing Lasts Forever Is This Really How It's Going To End?! A Chance at a Happy Ending

Bloody Celestial Karaoke Jam sarà un episodio musicale che gli showrunner di Lucifer avrebbero voluto inserire da tempo nella serie. Anche se non è stato svelato ancora il motivo che spingerà i nostri beniamini a cantare, conosciamo già i brani che ascolteremo. Come rivelato da Netflix, le canzoni presenti nell'episodio saranno: "Wicked Games" di Chris Issac, "Another One Bites the Dust" dei Queen, "Every Breath You Take" dei Police e "Bad to the Bone" di George Thorogood & The Destroyers. Ascolteremo poi anche "No Scrubs" di TLC, "Hell" di Squirrel Nut Zippers, "Just the Two of Us" di Grover Washington Jr e Bill Withers, "Smile" di Nat King Cole e "I Dreamed a Dream" de Les Misérables.

Altri particolari sull'episodio musicale di Lucifer sono giunti l'attrice di Ella Lopez. In attesa di scoprire cosa accadrà nella seconda parte della quinta stagione, già arrivano le prime informazioni su Lucifer 6.