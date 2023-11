Pupo ne è convinto: 'il Quirinale mi tolse la vittoria a Sanremo 2010'

Mentre siamo in attesa dei nomi di Sanremo 2024, Pupo in un’intervista rilasciata al quotidiano Repubblica è tornato a parlare dell’edizione 2010, quando era in gara con Emanuele Filiberto di Savoia e Luca Canonici con il brano “Italia Amore Mio”.

Il brano, coloro che hanno seguito il Festival Sanremo 2010, fu fischiato dal pubblico e definito da molti “la canzone più brutta del secolo”, si piazzò al secondo posto dietro a Valerio Scanu ma davanti a Marco Mengoni, mentre il “Premio della Critica” andò a Malika Ayane.

Sul perchè della seconda posizione, Pupo ha una teoria abbastanza chiara (almeno nella sua visione).

Secondo Pupo “la canzone non solo è arrivata seconda ma aveva vinto il festival, sono io ad aver accettato il secondo posto”.

“Prima della finale, i vertici Rai avevano ricevuto una telefonata dalla presidenza della Repubblica, temevano lo scandalo di un rappresentante di casa Savoia al primo posto a Sanremo” ha continuato il cantante, secondo cui “avevano capito che avremmo vinto osservando il picco di ascolti record della serata in cui avevamo ospitato Marcello Lippi: quella sera si ruppe la chitarra, ci fu un attimo di impasse e allora Lippi fece un promo della canzone, cosa che non si poteva fare”.

Ripercorrendo quel fine settimana, Pupo svela che “sabato mattina mi dissero che mi squalificavano e che avrei cantato solo come ospite; risposi che, pur avendo partecipato sei volte, non avevo mai vinto Sanremo: “Mi toglierete la vittoria lunedì mattina, ma io stasera vinco il festival e poi ci vediamo in tribunale”. Raggiungemmo un accordo, mi proposero secondo, dissi: ‘Secondo va bene’.”