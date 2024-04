Ella Purnell, 5 serie e film da vedere se l'avete amata in Fallout

Ella Purnell ne sa di serie di successo: la giovane attrice è Lucy MacLean, una donna senza paura che dopo aver vissuto tutta la vita tra le mura d'acciaio di un rifugio antiatomico si avventura nella superficie nel folle e pericoloso mondo di Fallout.

Ma se avete riconosciuto subito l'attrice saprete che parliamo di una veterana delle serie televisive sia live-action che animate ( Purnell è anche nel cast di Invincible, voce Gwyndala nella serie animata Star Trek: Prodigy e Jinx in Arcane) e questo articolo è l'occasione giusta per scoprire le sue interpretazioni migliori.

Yellowjacket è sicuramente da annoverare tra queste: Purnell è Jackie Taylor, capitano delle Yellowjackets con le quali condividerà il triste incidente aereo. Prima leader e poi emarginata, Jackie è uno dei personaggi chiave della serie TV: sarà proprio Ella Purnell a sbloccare uno dei tabù delle superstiti segnando così l'inizio di un'escalation sempre più oscura. Dopo il successo delle prime due stagioni, Yellowjackets è stato rinnovato per una terza parte.

In Sweetbitter Ella Purnell interpreta il ruolo di Tess, una giovane aspirante chef che inizia a lavorare in un famoso ristorante di New York City. La performance dell'attrice ha saputo conquistare rapidamente il pubblico grazie alla capacità di Ella Purnell di catturare le sfumature emotive del personaggio. La serie TV tratta da Il sapore dei desideri, romanzo di Stephanie Danler, vede Tess cadere nella spirale seduttiva della Grande Mela.

Purnell ha saputo lasciare il segno anche sul grande schermo collaborando con Tim Burton in Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali: chi non ricorda Emma, la ragazza più leggera dell'aria costretta a indossare scarpe di piombo per non volare via?

Dal dolcissime ruolo della ragazza con l'abito turchino Purnell si è avvicinata molto alle atmosfere apocalittiche di Fallout anche al cinema con Army of the Dead di Zack Snyder: nella pellicola, l'attrice interpreta Kate Ward figlia del soldato interpretato da Dave Bautista a cui viene proposta la rapina più grande della storia. Peccato però che Las Vegas sia devastata da un'epidemia zombie.

Le due verità miniserie tratto dall'omonimo romanzo di Agatha Christie vede Ella Purnell nei panni di Hester Argyll, figlia adottiva di Leo e Rachel: quest'ultima muore misteriosamente e la ricerca del colpevole fa crollare ogni certezza di questa famiglia allargata

