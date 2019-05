Ella Purnell nel trailer della seconda stagione di Sweetbitter

Sul web è stato diffuso il trailer della seconda stagione di Sweetbitter, show prodotto da Plan B Entertainment e in onda su Starz, con protagonista Ella Purnell. Lo show è basato sul romanzo Il sapore dei desideri, scritto da Stephanie Danier. La dramedy avrà un secondo ciclo seriale composto da dieci episodi, ambientati ancora a New York.

Sweetbitter racconta le vicende di una giovane ragazza, Tess, trasferitasi a New York e impiegata in un famoso ristorante del centro città. Tess viene introdotta in un vorticoso giro di alcol, droga e lussuria, cercando - con fatica - di sopravvivere e navigare in un oceano di tormenti e di fascino che le stanno condizionando la vita.



Lo showrunner di Sweetbitter è Stuart Zichman e oltre alla giovane Ella Purnell nel cast ci sono anche un veterano come Tom Sturridge. Insieme a loro anche Caitlin Fitzgerald, nel cast di Masters of Sex, serie nella quale ha interpretato il ruolo della moglie del protagonista William Masters (Michael Sheen), Elizabeth.

La protagonista di Sweetbitter Ella Purnell ha partecipato a diverse pellicole conosciute, tra cui Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali del regista di Dumbo Tim Burton e Non lasciarmi, film diretto da Mark Romanek, con protagonisti Andrew Garfield, Carey Mulligan e Keira Knightley.

La seconda stagione di Sweetbitter sarà disponibile ufficialmente nel corso della prossima estate, sempre messa in onda dal network a pagamento Starz.