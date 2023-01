Q&A POP giovedì alle 15.00, aspettiamo le vostre domande su cinema e serie TV!

Nuovo appuntamento con la live di Q&A POP e la redazione di Everyeye, che risponderà alle vostre domande sulle ultime novità e tutte le curiosità che riguardano il mondo del cinema e delle serie tv. Giovedì 19 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, sarà un ulteriore momento di confronto con la nostra community.

Come ogni settimana non mancheranno gli argomenti di attualità che tengono banco in campo cinematografico, nel bel mezzo della stagione dei premi, e anche sul piccolo schermo, con le ultime attese uscite della settimana appena trascorsa.



Nel week-end sono stati assegnati i premi dei Critics Choice Award, a pochi giorni dalla consegna dei Golden Globe, uno dei maggiori riconoscimenti americani in ambito cinematografico e televisivo.

Tra i premiati nella serata dei Critics Choice spicca il protagonista di The Whale, l'ultimo film diretto da Darren Aronofsky.



Brendan Fraser ha commosso il pubblico con un accorato discorso condiviso con i presenti al momento del ritiro del premio. Ieri è stata una giornata molto importante per i fan di The Last of Us che hanno potuto vedere il debutto dello show HBO su Sky Atlantic, trasposizione tv dell'omonimo e celebre videogioco. Non perdetevi la nostra recensione di The Last of Us.



