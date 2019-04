Quagmire protagonista della parodia di IT in un episodio de I Griffin

I Griffin sono tornati alle parodie dei simboli della cultura pop, come da tradizione, e nel diciassettesimo episodio della stagione numero 17 del popolare show animato, ancora inedita in Italia, viene mostrata una breve parodia di IT, con Quagmire che si trasforma nell'inquietante e malvagia entità in formato clown di Stephen King, Pennywise.

Nello spezzone dell'episodio si vede Glenn Quagmire nascosto nelle fogne e travestito da clown mentre si appresta a mietere la sua prima vittima, ovviamente una donna.

La sequenza ricrea in maniera goliardica la famosa scena di IT, nella quale il piccolo Georgie per inseguire la sua barchetta di carta che l'acqua piovana ha fatto scorrere nel buco della fognatura viene aggredito mortalmente dalla malvagia entità chiamata IT.

Nella première della nuova stagione è stata annunciata una svolta per uno dei personaggi dello show.



I Griffin ha festeggiato di recente il ventesimo anniversario dal suo debutto e in queste settimane non sono mancati i paragoni con l'inizio della serie, e le riflessioni su come si sia evoluta nel corso di questi due decenni.

IT tornerà protagonista con il Capitolo Due nel corso del prossimo autunno. Andy Muschietti è di nuovo il regista del film che vede in questo sequel la presenza di star come James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader e il ritorno di Bill Skarsgård nel ruolo di Pennywise.

Lo scorso dicembre I Griffin ha detto addio al personaggio di Angela, doppiato in passato da Carrie Fisher.