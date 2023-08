Qual è stata la causa della morte di Angus Cloud? La madre non crede nel suicidio

La morte di Angus Cloud, giovane attore 28enne co-protagonista dell'acclamata e seguitissima serie tv di HBO Euphoria, ha colto alla sprovvista il mondo di Hollywood e in queste ore, per la prima volta, è stata commentata ufficialmente anche dalla famiglia della star.

In particolare sua madre, Lisa Cloud, ha voluto parlare apertamente delle sofferenze personali di suo figlio, scatenate nell'ultimo periodo dall'improvvisa morte del padre, avvenuta circa una settimana prima della scomparsa dell'attore: la donna, tramite un post sulla sua pagina di Facebook, ha dichiarato che non crede che la morte di Angus Cloud sia stata un suicidio.

"Amici, voglio che sappiate tutti che apprezzo il vostro amore verso la mia famiglia in questo momento molto difficile", ha scritto la donna. "Voglio anche che sappiate che sebbene mio figlio fosse profondamente addolorato per la morte prematura di suo padre, venuto recentemente a mancare per un mesotelioma, il suo ultimo giorno su questa Terra è stato pieno di gioia. Stava riorganizzando la sua stanza e sistemando oggetti in casa con l'intento di rimanere un po' qui con me, in questa casa che amava. Abbiamo parlato della sua intenzione di aiutare le sue sorelle ad andare al college e anche di aiutare questa povera vedova, sia emotivamente che finanziariamente. Non aveva intenzione di porre fine alla sua vita. Quando ci siamo dati l'abbraccio della buonanotte ci siamo detti quanto ci amavamo e che ci saremmo rivisti la mattina dopo: non so se o cosa possa aver immesso nel suo corpo dopo. So solo che ha appoggiato la testa sulla scrivania, dove stava lavorando ad alcuni progetti artistici, e si è addormentato per non svegliarsi più. Nei prossimi giorni potremmo scoprire che ha avuto un'overdose accidentale e tragica, ma è assolutamente chiaro che non intendeva andarsene da questo mondo."

Dopo la sua morte le star Euphoria Zendaya e Sydney Sweeney si sono rivolte ai social media per rendere omaggio all'attore.