Qual è il terzo desiderio di Geralt? Uno degli episodi più controversi di The Witcher

Uno dei prodotti più attesi della prossima stagione televisiva è, senza dubbio, The Witcher 2, la seconda stagione della popolare serie Netflix, diventata uno dei fenomeni della piattaforma streaming. Sappiamo che le riprese stanno procedendo, e che a breve potremmo avere aggiornamenti importanti su The Witcher 2.

Per ingannare l'attesa, abbiamo dedicato alla serie diversi approfondimenti e FAQ, come una guida ai libri di The Witcher, un focus su come nasce un Witcher, o anche un approfondimento sulle pozioni presenti in The Witcher. Oggi, invece, vogliamo trattare di un argomento piuttosto dibattuto dai fan, e che riguarda uno degli episodi più importanti di tutta la saga, ovvero, i desideri di Geralt al Jinn.

Nel tentativo di rinfrescarvi la memoria, partiamo con ordine. Per i fan della serie, stiamo parlando del quinto episodio della prima stagione, intitolato Desideri incontenibili, nel quale vediamo Geralt (Henry Cavill) e Ranuncolo alle prese con un Jinn, con quest'ultimo ferito gravemente a causa della magia della creatura. Gli avvenimenti dell'episodio porteranno anche al primo incontro tra Geralt e Yennefer di Vengergberg, che cura il bardo, ma che vorrebbe impossessarsi del potere del Jinn, rischiando così la propria vita. Geralt, che nel frattempo ha sviluppato un sentimento nei confronti della maga, con il suo ultimo desiderio le salva la vita.

Il punto è, che noi non sentiamo mai pronunciare questo terzo desiderio, e allora, quale potrebbe essere? Sappiamo che la stessa vicenda viene narrata nel racconto L'ultimo desiderio, contenuto nella raccolta firmata da Andrzej Sapkowski Il guardiano degli innocenti. Anche il racconto, tuttavia, non specifica di quale desiderio si tratti, quindi possiamo solamente fare ipotesi.

Se il Jinn non ha ucciso Yennefer, possiamo supporre che il desiderio di Geralt riguardi proprio la donna. Semplicemente, potrebbe aver chiesto alla creatura di risparmiarla, ma non crediamo che sia un'ipotesi plausibile. Ben più affascinante è, invece, quella che vede Geralt chiedere al Jinn di farlo innamorare di Yennefer (Anya Chalotra), cosa sappiamo non possibile, normalmente, per un Witcher.

Altre ipotesi molto interessanti sono quelle che riguardano la richiesta di Geralt di avere un figlio con la maga (cosa che, in effetti, si potrebbe dire che succeda, in qualche maniera, e chi conosce la serie di libri o la saga videoludica di CD Projekt RED sa di cosa stiamo parlando), o che, addirittura, lo strigo abbia richiesto di legare le vite dei due insieme: la maga non potrebbe morire finché lo strigo è in vita. Il che potrebbe anche essere vero, considerando la reazione di Yennefer, che ha sentito il desiderio pronunciato da Geralt.

E ora la palla passa a voi: quale pensate che sia stato l'ultimo desiderio di Geralt per il Jinn in The Witcher? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio dedicato!