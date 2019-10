Qual è il destino di Hopper? Una chiamata su FaceTime per scoprirlo

David Harbour, l'attore che interpreta l'agente Hopper in Stranger Things, è intervenuto al Late Night con Seth Meyers e, come era inevitabile, si è sentito rivolgere l'ormai solita domanda sul destino del suo personaggio: sarà ancora nella quarta stagione della serie? Per rispondere ha scelto un modo piuttosto originale.

Come sappiamo, nel finale della terza stagione di Stranger Things, Joyce (Winona Ryder) ha chiuso le porte del Sottosopra lasciando Hopper intrappolato all'interno, condannandolo di fatto a morte. Ma è davvero finita così? In fondo, gli spettatori non hanno ufficialmente visto il suo cadavere, e nei titoli di coda hanno sentito i russi parlare di un prigioniero americano. Senza contare che molti giurano di aver visto Hopper nel video annuncio di Stranger Things 4.

I motivi per sperare di vedere ancora il personaggio di David Harbour, dunque, non mancano. L'attore, anche durante il talk show, ha continuato a sostenere di non saperne nulla. "Beh, ecco come stanno le cose. Ho sempre saputo che Hopper doveva fare un sacrificio. Vedi, è un idiota, deve anche pagarla in qualche modo... quindi ho pensato dovesse fare il sacrificio" ha detto. Dopo aver letto la sceneggiatura e aver girato la sua "morte", si era un po' tranquillizzato grazie alla scena post credit. "Ho pensato: beh, chiaramente sono io l'americano... e poi non ho ricevuto molte telefonate."

A quel punto il conduttore, Seth Meyers, ha sottolineato che i registi della serie, i Duffer Brothers, devono per forza sapere come stanno le cose. "Certo, voglio dire, credo che in realtà siano le uniche due persone a saperlo" ha risposto Harbour. Che ha avuto poi l'idea di chiamare i registi su FaceTime durante il Late Show.

"Sono morto? Hopper è morto?" ha chiesto al telefono dando vita a un esilarante momento televisivo.

"Beh, stiamo ancora cercando di capirlo, David" ha risposto Ross Duffer.

"Ragazzi, siete di grande aiuto. Un lavoro davvero fantastico. Buona fortuna per la quarta stagione" ha concluso quindi la telefonata Harbour.

La quarta stagione di Stranger Things è stata annunciata nei giorni scorsi, insieme a un nuovo accordo tra Netflix e i fratelli Dufffer.