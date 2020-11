Qual è il primo episodio di Black Mirror? Riviviamo uno dei pilot più clamorosi di sempre

Black Mirror è una serie antologica che mostra presente e futuro distopici dove l'innovazione tecnologica si trasforma in un boomerang dannoso per l'umanità. Tanti sono gli episodi che hanno sconvolto gli spettatori, ma nessuno è paragonabile alla prima puntata della prima stagione.

Il primo episodio di Black Mirror (ma cosa significa esattamente Black Mirror?) è intitolato Messaggio al Primo ministro e mette in mostra uno degli episodi più sconvolgenti, disumani e una potenziale realtà mai realizzati. In breve il protagonista è il primo ministro del Regno Unito Michael Callow, interpretato da Rory Kinnear, che riceve un ultimatum da un rapitore che ha sottratto la reale britannica Principessa Susannah.

In cosa consiste l'ultimatum? Il primo ministro deve produrre un filmato in cui compie un atto sessuale con un maiale in diretta televisiva in cambio della liberazione della Principessa. Nonostante varie peripezie per trovare la principessa, il suo consenso popolare cala e la vita della reale è in serio pericolo. Non gli resta che accettare la proposta.

Tutti i cittadini sono incollati davanti alla televisione ad osservare uno degli atti più cruenti che la storia del Regno Unito (e del mondo intero) abbia mai registrato, ma nel frattempo la ragazza già vaga libera per Londra. Insomma, era tutto un modo per capire fino a che punto un uomo si sarebbe spinto pur di salvare un personaggio illustre della vita politica, economica e sociale del proprio Paese.

La puntata fa venire la pelle d'oca perché potenzialmente potrebbe realmente accadere. Di rapimenti nel mondo ne accadono a migliaia, anche di molto importanti e sebbene questo genere di ricatti non siano mai stati registrati, non è detto che non possano essercene in futuro. In quel caso, che si fa? Come si reagisce? È proprio questo che indica la crudezza del racconto.

