Qual è l'identità di Beta nei fumetti di The Walking Dead?

Walk With Us è stato un episodio molto apprezzato dai fan di The Walking Dead e tra le altre cose ci ha dato modo di vedere da vicino il personaggio di Beta, già presente nei fumetti di Robert Kirkman.

Lo spaventoso villain è stato introdotto nel numero 154 e anche nei fumetti la sua identità è tenuta al sicuro dietro ad una maschera impenetrabile. Alla fine però scopriamo che Beta era un giocatore di basket professionista (beh, l'altezza era un indizio abbastanza evidente...), motivo per cui era facilmente riconoscibile da chiunque anche dopo l'apocalisse zombie. Scopriamo tutto ciò nel numero 173, poco prima della sua morte: dopo la conclusione della Guerra dei Sussurratori, Beta incontra Aaron e Jesus nel bosco e mentre è intento a combattere contro quest'ultimo, Aaron gli spara.

Nella serie invece sono stati offerti indizi sul suo conto grazie soprattutto allo spin-off Fear The Walking Dead. Dovrebbe mantenere dunque le caratteristiche di personaggio famoso in lotta con la propria immagine, ma stavolta sembra sia stato un cantante country in passato. La dodicesima puntata della decima stagione ha visto Gamma strappargli una parte della maschera: è la prima volta che lo vediamo in volto , dato che anche nei flashback collegati al suo primo incontro con Alpha, prima dei Sussurratori, era stato raffigurato con il volto coperto. La showrunner della serie ha promesso che ci saranno altre sorprese per Beta in futuro. Dopo gli shockanti eventi di Cammina con noi è lecito aspettarsi anche nuovi episodi di TWD incentrati su Negan.