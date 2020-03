Qual è la migliore sigla di serie TV di sempre? E perché proprio (NON) Friends?

La pausa forzata delle ultime settimane sta poco a poco coinvolgendo ogni angolo del pianeta e, per passare il tempo, un utente Twitter ha creato un topic che è diventato virale in poche ore: scegliere le tre migliori colonne sonore e sigle di serie TV di sempre, ma ad una sola condizione: non si può nominare Friends.

La sfida è stata lanciata da Cristopher Gates, che con soli 140 caratteri è riuscito ad attirare l'attenzione di gran parte del web, che ha prontamente risposto all'appello di... Binge-watchers: Assemble!

Tra chi nomina Willy il Principe di Bel-Air, Cuori senza età (The Golden Girls) e Duck Tales (da ieri disponibile su Disney+, anche se non nel modo in cui speravamo) e chi invece punta allo stile retrò di Happy Days ed i Jegfferson, la sfida è davvero ardua.

A stravincere, come sempre in questi casi, è la cultura pop dei fan che con l'elusione di uno dei principali rivali e la sua iconica sigla, Friends, hanno dato il meglio di sé riscoprendo serie e produzioni talvolta dimenticate o sottovalutate se paragonate alle più recenti serializzazioni, come ad esempio How I met your Mother e Big Bang Theory.

Partecipate alla discussione se vi fa piacere, troverete alcuni dei post in calce, o discutiamone insieme nei commenti: quale sigla, anche di anime, avreste scelto?