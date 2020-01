Qual è l'obiettivo che Star Trek: Picard vuole raggiungere? E cosa vuole trattare?

L'attesa per Star Trek: Picard aumenta sempre di più. Il 23 gennaio si avvicina e i fan non vedono l'ora di potersela godere. Dopo le ultime dichiarazioni di Patrick Steward sui personaggi della vecchia guardia che compariranno, adesso vogliamo parlarvi di come questa nuova serie è stata pensata e come vuole distaccarsi dal passato.

Abbiamo visto la prima clip ufficiale di Star Trek: Picard in cui compare Numero Uno, mentre al Winter Press Tour dello show, Alex Kurtzman, il produttore esecutivo della serie ha detto ai microfoni di comicbook.com come tutti fossero intenzionati e fortemente convinti di voler portare agli appassionati un prodotto che differisse profondamente dal vecchio "The Next Generation".

«Tutti noi che eravamo in quella stanza amiamo Jean-Luc Picard molto profondamente. Ovviamente, il vantaggio che avevamo era il fatto che lo stesso Jean-Luc Picard era con noi in quella stanza» ha detto Kurtzman. «E così, mentre giocavamo con la storia e l'assemblavamo, ci siamo chiesti: "Come dobbiamo fare per esaltare lo spirito del personaggio e il tono che Next Gen ha impostato, riuscendo però ha rendere questo nuovo progetto molto diverso?"

E Patrick è stato davvero chiaro con noi fin dall'inizio. Non voleva ripetere ciò che aveva già fatto. A proposito, c'è da ricordare che sono passati venti anni dagli avvenimenti di The Next Generation, quindi pur volendo il personaggio non potrebbe più essere lo stesso.



«Perciò,» continua il produttore esecutivo, «la domanda è diventata: "Che cosa gli è successo in quel periodo di tempo? Ci sono stati eventi che lo hanno costretto a fare i conti con le scelte che ha fatto nella sua vita? Come fai a rimanere la persona che tutti amano quando intorno a te le cose potrebbero essere cambiate radicalmente? Queste sono state le grandi domande che ci siamo posti» ha concluso.

A fare eco a ciò che Alex Kurtzman ha detto, ci ha pensato lo stesso Patrick Stewart durante un'intervista per Variety in cui gli è stato chiesto come si posizionasse Star Trek: The Next Generation in questo nuovo futuro.

«Penso che ciò che stiamo cercando di dire sia importante» ha detto. «Il mondo di Next Generation non esiste più. È diverso. Niente è veramente sicuro.» Poi ha aggiunto: «Restiamo molto fedeli all'idea di Gene Roddenberry di come potrebbe essere il futuro. In un certo senso, il mondo di Next Generation era stato troppo perfetto e troppo protetto. Era l'Enterprise. Era un mondo sicuro fatto di rispetto, comunicazione, cura e, a volte, divertimento.»