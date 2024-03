Qual è il peggior episodio di Black Mirror? La classifica di Rotten Tomatoes

Black Mirror ha conquistato il pubblico stagione dopo stagione, regalando alcuni dei momenti più terrificanti nella storia di Netflix: il mondo distopico dello show britannico ci ha mostrato come telefoni, pc e intelligenza artificiale possano sfuggire al nostro controllo. Adesso, però, "la potenza dello schermo nero" della serie TV è troppo vicina alla realtà.

Così Black Mirror ha invertito la marcia, è uscito dai suoi schemi cercando tra l'horror e il true crime e dando vita a una sesta stagione che ha lasciato un po' l'amaro in bocca, se pensiamo a episodi memorabili nella storia dello show come "Messaggio al Primo Ministro" o "White Christmas": la classifica dei miglior episodi di Black Mirror esiste già ma Rotten Tomatoes ha redatto una significativa lista anche delle puntate meno riuscite.

Iniziamo la classifica proprio con il quarto episodio della sesta stagione Mazey Day: una storia horror che scade facilmente nel trash sebbene l'intento nobile di parlare del peso che attribuiamo al gossip. La protagonista è Bea, una giovane fotografa che lascia il lavoro di paparazzo dopo che la divulgazione di alcune sue foto hanno spinto una star a suicidarsi. Ma il denaro le farà gola e tornerà a lavoro per la foto più ambita dai tabloid.

Con un indice di gradimento del 48% su Rotten Tomatoes troviamo la terza puntata della quarta stagione, Crocodile: la tecnologia ha reso impossibile per i criminali compiere crimini grazie a un apparecchio che analizza i ricordi, e Mia, la protagonista dell'episodio, tenterà con ogni mezzo di nascondere un terribile omicidio e lascerà dietro di sé una lunga scia di sangue.

Con un punteggio piuttosto neutro (il 50%) si attesa Rachel, Jack e Ashley Too, terzo episodio della quinta stagione, con guest star Miley Cyrius: i fan hanno poco apprezzato l'inquietante bambola robot color pastello in cui si trasferisce la coscienza dell'idolo pop Ashley O (Cyrius). Proprio la bambola e la sua proprietaria riusciranno a salvare l'artista, scoprendo il complotto ordito dalla sua stessa zia e manager.

Ma l'episodio di Black Mirror peggiore di sempre, secondo Rotten Tomatoes, è Vota Waldo! che guadagna un indice di gradimento del 47%: la campagna elettorale portata avanti da Waldo, un orsetto blu, animato in motion capture da Jamie non è uno scherzo e quando il comico fallito se ne accorgerà sarà troppo tardi. L'umorismo non mancava ma l'episodio non ha convinto il pubblico, definito un po' "piatto".

Black Mirror tornerà con la settima stagione nel 2025!

