Qual è il piano del Mind Flayer in Stranger Things 3?

Il Mind Flayer non è stato una delle novità di questa stagione di Stranger Things: unico essere senziente ad abitare il Sottosopra, avevamo già fatto la sua conoscenza durante la scorsa stagione della serie Netflix, quando per quasi tutti gli episodi aveva mantenuto il possesso del corpo e della mente del povero Will Byers.

Certo, ciò che vediamo in questi nuovi episodi è qualcosa di una portata decisamente maggiore: impossessarsi di Will non basta più, il Mind Flayer stavolta comincia ad assoggettare l'intera popolazione di Hawkins, partendo da Bill per poi arrivare a creare un vero esercito di simil-zombie.

Ma qual è lo scopo di tutto ciò? Dov'è che vuole arrivare questo nuovo mostro che fa sembrare il Demogorgone un innocente animaletto da compagnia? La risposta è molto semplice e sta nella natura stessa del Sottosopra, che è quella di antitesi perfetta del nostro mondo: la distruzione totale.

Il Mind Flayer agisce quindi in maniera quasi scientifica: non potendo uscire dal Sottosopra lascia il lavoro sporco alle marionette di cui muove sapientemente i fili, facendo sì che siano loro stesse (a partire, appunto, da Bill) a portargli altre vittime sacrificali. Una volta impossessatosene fa sì che i soggetti in questione provino il desiderio di nutrirsi di fertilizzanti ed altri composti chimici, rendendo il loro organismo più adatto a quelle che sono le esigenze del mostro. Una volta preparato il terreno, non resta che passare all'azione: uccidere Eleven e i suoi amici in primis, per poi mettere a ferro e fuoco il mondo intero. A rivelarlo, d'altronde, è lo stesso Mind Flayer proprio alla figlia adottiva di Hopper: "Tu ci hai fatto entrare. Ed ora dovrai essere tu a farci restare... Adesso è il momento. Ti distruggeremo. Distruggeremo i tuoi amici. E poi distruggeremo tutti".

