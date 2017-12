Qual è il più pericoloso criminale fra quelli introdotti da Arrow, The Flash e Supergirl?

Negli ultimi sei anni, l’ha portato sui nostri schermi una sfilza di nemici formidabili, fra i quali trovano postoe l’immortale: quattro nemici che hanno richiesto sforzi eccessivi da parte dei nostri eroi. Ma qual è il villain più potente fra quelli finora introdotti dall’universo

Attenzione possibile Spoiler

Per quanto il superamento di alcuni criminali ci sia apparso alquanto difficoltoso a causa di poteri magici, immortalità, super intelletto e quant’altro, il più pericoloso di tutti, almeno per il momento, non può essere che Eobard Thawne: l’Anti-Flash giunto dal futuro per distruggere per sempre la vita di Barry Allen (Grant Gustin).



Thawne sarà anche stato cancellato dall’esistenza al termine della prima stagione di The Flash, ma il suo personaggio, fra residui temporali, paradossi e quant’altro, è tornato più volte per tormentare non solo il velocista scarlatto, ma anche i protagonisti di Legends of Tomorrow.



Non solo il malvagio criminale temporale ha difatti creato i metaumani attraverso l’esplosione dell’acceleratore di particelle (lo stesso che diede a Barry i suoi poteri di velocista), ma ha sparpagliato nel tempo una serie di suoi residui temporali che impedissero al sacrificio di Eddie (Rick Cosnett), un suo antenato, di cancellarlo dalla storia.



Lo scorso anno, ad esempio, uno di questi residui si è alleato con Damien Darhk e Malcom Merlyn, ha ottenuto la cosiddetta “Lancia del Destino” e addirittura l'ha utilizzata per riscrivere la storia, plasmando una nuova realtà secondo i propri desideri.



Quest’anno, invece, un Eobard Thawne col volto di Harrison Wells (Tom Cavanagh) ha nuovamente seminato scompiglio nella vita di Barry: assieme ad un gruppo di nazisti provenienti da Terra-X, il velocista ha interrotto il matrimonio West-Allen e cercato di strappare a Supergirl il proprio cuore per salvare la morente Overgirl. Addirittura, durante il corso del crossover ha rivelato di aver sconfitto Superman nel futuro!



In attesa che il personaggio torni a seminare caos e distruzione nelle vite dei nostrei eroi, non possiamo che riconoscere quanto le sue macchinazioni siano senza dubbio le più elaborate e terrificanti cui abbiamo assistito finora. Fateci sapere attraverso i commenti quale sia, secondo voi, il più pericoloso villain dell'Arrowverse!