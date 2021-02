Qual è il potere di Vanya? Tutto sul personaggio di Elliot Page in The Umbrella Academy

Quanto ci piace The Umbrella Academy. Il bellissimo show ideato da Steve Blackman come adattamento dell'omonima serie di fumetti ideata da Gerard Way e illustrata da Gabriel Bá ha sorpreso tutti con le sue prime stagioni, e non vediamo l'ora di assistere al terzo arco narrativo dello show, che si prospetta più esplosivo che mai.

Se Elliot Page ci ha informato sullo stato delle riprese di The Umbrella Academy 3, oggi è proprio del personaggio interpretato dall'attore americano che vi vogliamo parlare, ovvero di Vanya Hargreeves. Vi siete mai chiesti quali siano esattamente i poteri della straordinaria ragazza? Oggi siamo qui per rispondervi.

Gli incredibili poteri di Vanya

La giovane, conosciuta anche come Numero Sette, è una dei 42 bambini nati il primo ottobre 1989 che sono stati adottati da Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore). A differenza di suoi altri "gemelli" che hanno mostrato subito i segni dei loro poteri, Vanya non aveva manifestato alcuna particolarità, se non una spiccata e raffinata dote musicale.

Tuttavia, quando i poteri di Numero Sette iniziano a mostrarsi, lo stesso Sir Reginald inizia ad aver paura di lei, decidendo di tenerla sotto controllo tramite delle medicine. Ma quali sono queste capacità di cui Reginald era così terrorizzato?

Vanya (interpretata da Elliot Page), conosciuta anche come Violino Bianco, è in grado di trasformare il suono in forza cinetica, dall'elevata potenza e tasso distruttivo. Tramite le sue note è anche in grado di influenzare le emozioni delle altre persone. Inoltre, può trasformare le sue stesse emozioni e canalizzarle in tremendi raggi distruttivi, e pratica anche la telecinesi. Un potenziale davvero enorme e "apocalittico", che chi conosce bene lo show sa di cosa sia capace.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su quante stagioni potrebbe avere The Umbrella Academy in futuro prima di concludersi, vogliamo sapere la vostra: vi piace il personaggio di Vanya in The Umbrella Academy? E i suoi poteri? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!