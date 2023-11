Qual è la prossima serie Marvel dopo Loki? Ecco quanto dovrete aspettare

Sì, sarà difficile riprendersi dal finale della seconda stagione di Loki: la serie sul Dio dell'Inganno non ha deluso, regalandoci quello che possiamo senza timore alcuno definire uno dei migliori prodotti targati MCU del post-Avengers: Endgame. Ma cosa vedere ora che non abbiamo più impegni con il personaggio di Tom Hiddleston?

A colmare la nostra voglia di cinecomic, per quanto riguarda il grande schermo, ci ha pensato The Marvels: il film con Brie Larson, pur registrando incassi di parecchio al di sotto delle aspettative, ci traghetterà verso la fine di un anno che ha ormai detto tutto ciò che poteva dire in chiave Marvel, ma già da gennaio ci sarà da gettare una nuova occhiata al catalogo Disney+.

Già, perché sul piccolo schermo il prossimo appuntamento con il Marvel Cinematic Universe si chiama Echo: la serie sul personaggio già incontrato in occasione di Hawkeye farà il suo debutto sulla piattaforma di casa Disney il prossimo 10 gennaio, almeno stando a quella che ci risulta essere l'attuale tabella di marcia degli Studios.

Riuscirà la nostra Maya Lopez a reggere il peso delle aspettative dopo una seconda stagione di Loki capace di viaggiare su livelli davvero importanti? Lo scopriremo tra qualche settimana! Voi, intanto, condividete pure con noi quelle che sono le vostre speranze sulla nuova serie Marvel.