Qual è il prossimo progetto di Mike Flanagan?

Altro film a cui Mike Flanagan dovrebbe dare vita è l'adattamento cinematografico di The Season of Passage dello scrittore statunitense Christopher Pike. Progetto horror/sci-fi a cui Flanagan tiene parecchio essendo fan dei romanzi di Pike.

C'è poi il progetto enorme e mastodontico a cui Mike Flanagan sta già lavorando, cioè La Torre Nera . Anche questo tratto da Stephen King, sarà una serie televisiva che però non faceva parte dell'accordo con Prime Video (ma nulla vieta che possa essere inserito in futuro). Al momento Flanagan sta lavorando alla sceneggiatura.

Di sicuro fra i progetti annunciati da Mike Flanagan ce n'è uno per il cinema: Flanagan sarà regista e sceneggiatore di La vita di Chuck. Si tratta dell'adattamento di uno dei racconti di Stephen King tratto dell'antologia Se scorre il sangue. Un ritorno quindi al grande amore di Flanagan per gli scritti di Stephen King e un duo di attori che dovrebbe essere composto da Tom Hiddleston e Mark Hamill.

Una cosa certa è che dopo La caduta della Casa degli Usher Mike Flanagan abbandonerà Netflix per passare a Prime Video : piattaforma per cui dovrebbe sviluppare film e serie tv anche se non sappiamo ancora di preciso cosa.

