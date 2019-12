Qual è il ruolo di Lois e Clark di Smallville in Crisi sulle Terre Infinite?

Nel secondo episodio del megacrossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, abbiamo finalmente l'occasione di rivedere i Lois e Clark di Smallville. Ma quale sarà la loro parte nella Crisi? (Ovviamente, seguono spoiler)

Crisi sulle Terre Infinite pt. 2, ovvero l'episodio andato in onda durante la time-slot dedicata a Batwoman, ha avuto un considerevole surplus di Superman, e tutto grazie/per colpa di... Lex Luthor.



Luthor (Jon Cryer), liberato da The Monitor (LaMonica Garrett) "perché ognuno ha il suo ruolo [da interpretare] in questa Crisi", si appropria del Libro del Destino e inizia a viaggiare per il Multiverso in cerca dei Superman di ogni Terra per poterli eliminare. Clark (Tyler Hoechlin), Lois (Bitsie Tulloch) e Iris (Candice Patton), intanto, sono anche loro in viaggio per i mondi paralleli alla ricerca del Kryptoniano che corrisponda alla descrizione fornita da The Monitor, colui che "è stato spedito sulla terra e ha sofferto una perdita più grande di quella che un qualsiasi mortale abbia mai potuto provare". Prima di trovare il Superman che fa al caso loro, quello interpretato da Brandon Routh, il gruppetto deve visitare diversi pianeti, e in molti di questi Luthor li ha già preceduti, uccidendo il Superman di turno.



Ma su Terra-167, le cose andranno un pochino diversamente. Dopo una breve apparizione dei nostri, che faranno appena in tempo a presentarsi al Clark Kent di Smallville (Tom Welling) prima di essere teletrasportati via da Lex e dal Libro del Destino, Luthor arriverà a minare la tranquillità del Superman locale, minacciandolo anche con della Kryptonite. Ma, con sua grande sorpresa, il Clark di questo universo non ha la minima reazione a ciò che dovrebbe essere l'arma anti-Kryptoniani. Scopriamo infatti che Kal-El ha rinunciato ai suoi poteri per mettere su famiglia. Luthor, a cui è stato tolto tutto il divertimento, decide di andarsene (non prima di essersi beccato un pugno in faccia da Clark, che sa sempre difendersi, poteri o no), e lascia Clark in procinto di essere raggiunto da Lois (Erica Durance). Clarke le racconta di come il Multiverso stia apparentemente per essere distrutto, e Lois scoppia a ridere: "Smallville! Hai finalmente fatto una battuta! Ti ci è voluto qualcosa come un decennio, ma ci stai prendendo la mano..." e proseguono verso la fattoria, dove le loro bambine li stanno aspettando (e dove, a quanto pare, le piccole sembrerebbero aver combinato qualche pasticcio).



Tutto qui, dunque, il cameo dei due in Crisi sulle Terre Infinite (anche se la Durance è comparsa anche come Alura Zor-El nel primo episodio del crossover), che potrà forse aver deluso chi si aspettava di vedere Tom Welling indossare finalmente il costume, ma che ha comunque dato una conclusione alla storia di Lois e Clark.