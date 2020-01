Qual è la scena più violenta e sanguinosa di You? Ce ne parla il protagonista

Penn Badgley, interprete del maniaco Joe Goldberg nella serie Netflix intitolata You, rivela qual è stata la scena più violenta tra quelle che ha girato.

You è una serie particolare poiché al centro delle sue vicende non mette detective diligenti, avvocati in carriera o medici esperti. Stavolta il protagonista è il lupo cattivo, nei panni di Joe Golberg, un libraio che sviluppa una pericolosa ossessione per una sua cliente. Da lì seguiranno tutta una serie di manie omicide che sul web hanno permesso al Joe Goldberg di You di essere accostato a Norman Bates.

L'attore che interpreta lo spietato killer, Penn Badgley, ha avuto modo di rispondere alle domande del pubblico nella video-intervista per il canale BuzzFeed Celeb. Quando un fan gli ha chiesto se la scena più cruenta che avesse girato fosse quella in cui uccide Jasper e per sbarazzarsi del corpo usa un tritacarne, inizialmente ha risposto di sì. Dopo un secondo però è tornato sui suoi passi e ha citato una particolare scena della seconda stagione:

"Quando Delilah è morta sul pavimento della gabbia, con la gola tagliata; la quantità di sangue finto richiesto per far sì che la scena risultasse vera ha reso la scena la più macabra"

In effetti l'attore deve aver avuto l'imbarazzo della scelta, dato che la serie è piena di scene che hanno fatto trattenere il fiato a migliaia di persone.

Le prime due stagioni della serie sono disponibili su Netflix, mentre la terza stagione di You è stata appena annunciata, insieme ai primi dettagli.