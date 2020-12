Qual è il senso di Lost? Tutti i messaggi nascosti nel finale della serie

Lost continua tutt’oggi a far parlare di sé in un modo o nell’altro nonostante siano passati anni da quando ha debuttato, nel 2004, su AMC. Il controverso finale ha da sempre spaccato i fan di uno degli show più popolari e amati della storia.

Dopo sei stagioni il finale ha risposto ad alcune domande lasciandone altre completamente irrisolte e ancora oggi i fan cercano di dare una risposta ai tanti interrogativi dello show.



Ma concentrandoci su ciò che ci è stato rivelato, nel finale finalmente diamo un senso ai numeri di Lost tanto ripetuti in tutto lo show, e capiamo che hanno a che fare con il destino. Infatti ogni numero rappresentava uno dei sopravvissuti che era stato notato da Jacob come candidato per assumere il suo ruolo di Protettore dell'isola nel caso in cui l'Uomo in Nero fosse mai riuscito a ucciderlo. Jack alla fine diventa il sostituto di Jacob, e gli succede Hurley.



Per anni molti fan sono stati convinti che tutti i protagonisti di Lost fossero in realtà morti nello schianto del volo Oceanic 815. Non è così, come è stato spiegato negli ultimi minuti dell'episodio finale da Christian Shephard. Lost si è concluso con la morte di Jack Shephard, il protagonista della serie, rivelando che la parte della sesta stagione "Flash Sideways" era in realtà una sorta di purgatorio che serviva per “andare avanti insieme”. Nel flash-side, i personaggi apparentemente non sono a conoscenza delle loro connessioni sull'isola e vivono in una strana realtà alternativa in cui il volo Oceanic 815 non si è schiantato.

Il finale ha rivelato che i flash side erano in realtà una sorta di sala d'attesa dell'aldilà, con Desmond che aveva capito prima di tutti che cosa stava succedendo e che “svegliava” gli altri, mentre le persone che erano importanti l'una per l'altra nella vita si riunivano nella morte ricordando la loro esperienza sull’isola. Tutti sono morti in diversi periodi delle loro vite e si sono ritrovati nella chiesa per per andare avanti insieme.



La sesta stagione ha approfondito anche la mitologia dell'isola svelandoci la storia di Jacob e dell’Uomo in Nero. Alla fine sembra proprio che il punto per gli sceneggiatori non fosse quello di dare risposte a tutte le domande introdotte nell’arco di sei stagioni, ma dare importanza al viaggio e alle persone che i nostri protagonisti hanno incontrato lungo la strada. Per questo, probabilmente, il finale di Lost resterà uno dei più chiacchierati della storia.