Qual è la serie tv più vista in streaming nel 2023? Forse rimarrete sorpresi

Sono stati diffusi alcuni dati di visione relative a serie tv dalla prodotte e distribuite dalle stesse piattaforme, per quanto riguardi il mercato statunitense. Secondo quanto riportato dall’azienda che si è occupata di analizzare i dati, Disney+ avrebbe fatto la voce grossa in questa speciale lista con The Mandalorian al primo posto assoluto.

Dopo aver parlato delle serie tv più piratate del 2023, torniamo ad occuparci di apprezzamento da parte del pubblico per condividere i dati delle visioni legali e ufficiali prendendo come punto di riferimento il mercato degli USA.

Whip Media, un’azienda che si occupa di analizzare dati, ha infatti condiviso il suo report sulle serie tv commissionate, prodotte e distribuite dai servizi di streaming che hanno potuto contare su più visualizzazioni nella regione nordamericana.

Se Netflix può contare, nella top 30, sul più alto numero di show presenti in classifica, ben 10, a guidare la top ten è stata Disney+, forte delle sue opere che si riferiscano al Marvel Cinematic Universe e a Star Wars.

Subito dopo lo show dedicato all’universo creato da George Lucas si è piazzato Loki, con Apple TV+ che si è dovuta accontentare del terzo posto di Ted Lasso.

Se l’universo trasposto da quello fumettistico della Casa delle Idee può far dormire tranquilli i dirigenti Disney, più preoccupante può essere la situazione relativa a un 2024 di Guerre Stellari in cui mancherà la figura di Din Djarin e in cui il colosso dell’intrattenimento dovrà puntare su due nuovi show, il cui impatto sarà tutto da definire.

In attesa di scoprire quali serie tv riusciranno ad entrare nell’immaginario collettivo dell’anno solare appena iniziato, vi lasciamo alle 10 migliori serie tv del 2023 secondo l’American Film Institute.