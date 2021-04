Qual è la serie più vista su Netflix? I numeri aggiornati del catalogo

In questo delicato periodo dovuto alla pandemia, lo streaming è diventato uno dei principali metodi per trascorre un po' di tempo libero e l'unico per osservare nuove uscite cinematografiche visto che i cinema sono chiusi.

Per questo motivo, colossi dello streaming come Netflix hanno visto più che raddoppiare i loro iscritti e le visualizzazioni degli show, ma vediamo insieme le statistiche delle serie più viste con i dati aggiornati ad Aprile 2021.

La piattaforma suddivide le visualizzazioni delle serie tra quelle originali e in lingua inglese e quelle originali ma non inglesi. Tra le prime spicca assolutamente la prima stagione di Bridgerton con ben 82 milioni di visualizzazioni e al secondo posto troviamo la prima stagione di The Witcher con 76 milioni di spettatori. Per quanto riguarda Bridgerton, Regé-Jean Page ha recentemente spiegato perché non tornerà nella seconda stagione di Bridgerton che sarà incentrata sul fratello maggiore Anthony.

Tra quelle non inglesi, invece, spicca la prima stagione di Lupin che è anche al terzo posto tra le serie più viste in assoluto grazie alle sue 70 milioni di visualizzazioni. Al secondo posto, invece, troviamo la quarta stagione della serie spagnola Money Heist con 65 milioni di spettatori. Se volete, comunque, potete dare un'occhiata al trailer della seconda parte di Lupin in attesa dei nuovi episodi.

Infine, per quanto riguarda le serie della settimana, le più viste sono Ginny e Georgia, Sky Rojo e la quarta stagione di Riverdale.