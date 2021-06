Qual è la stagione più bella di American Horror Story? La classifica

È indubbio che Ryan Murphy si sia dimostrato capace di attingere agli aspetti più terrificanti della psiche umana e metterli in scena con la sua serie antologica American Horror Story. Tuttavia, non tutte le stagioni sono ugualmente spaventose e sono state apprezzate alla stessa maniera dai fan.

Ovviamente ogni stagione ha i suoi lati positivi e negativi, prima di immergerci nella decima stagione di American Horror Story, diamo uno sguardo alle precedenti nove stagioni e le classifichiamole in ordine rigorosamente dalla più spaventosa:

Apocalypse Asylum Cult Roanoke Murder House 1984 Freak Show Coven Hotel

Molti degli attori dello show appaiono in ruoli diversi durante la serie, tra cui Sarah Paulson, Lily Rabe, Kathy Bates, Evan Peters, Lady Gaga e Angela Bassett. È estremamente divertente vedere questi attori ricorrenti affrontare più personaggi e una varietà di scenari estremamente diversi visto che stagioni di American Horror Story si svolgono in diversi luoghi e in vari periodi di tempo.



In ognuna, c'è una notevole attenzione ai dettagli necessari per trasportare gli spettatori in un altro momento e luogo, che si tratti di un umido ospedale psichiatrico negli anni '60 o di un campo estivo infestato a metà degli anni '80. Dopo il successo ottenuto, tuttavia, potremmo concludere che tutte le stagioni sono risultate vincenti alla fine.

Sarah Paulson ha rivelato qual è la stagione più deludente di American Horror Story secondo lei e in attesa della decima fateci sapere la vostra classifica nei commenti!