Qual è la trama di Criminal Record? Scoprite la perfetta alternativa a True Detective

Qual è la trama di Criminal Record? La nuova serie tv di Apple TV+ potrebbe interessare gli amanti delle storie crime, e offrire un'alternativa settimanale ai fan di True Detective: Night Country.

Criminal Record è un thriller poliziesco in otto episodi con protagonisti il vincitore dell'Oscar e del BAFTA Peter Capaldi (Doctor Who, The Thick of It) e la candidata al Laurence Olivier Award e al Critics Choice Award Cush Jumbo (The Good Wife, The Good Fight, The Beast Must Die), nei panni di due detective impegnati in un braccio di ferro su un caso di omicidio di alto profilo.

La trama di Criminal Record è ambientata nel cuore della Londra contemporanea, e inizia quando una telefonata anonima porta due brillanti detective a confrontarsi su un vecchio caso di omicidio: lei è una giovane donna all'inizio della sua carriera, lui un uomo ben inserito e determinato a proteggere la sua reputazione. La serie tocca questioni razziali, fallimenti istituzionali e la ricerca di un punto d'incontro in una Gran Bretagna polarizzata. Nel cast anche Charlie Creed-Miles, Dionne Brown, la vincitrice del BAFTA TV Award Cathy Tyson e Tom Moutchi.

Criminal Record ha fatto il suo debutto su Apple TV+ con i primi due episodi il 12 gennaio 2024, e nelle prossime settimane seguiranno nuove puntate ogni venerdì fino al 23 febbraio. Per altre letture, scoprite questi 5 film da recuperare assolutamente se state seguendo True Detective: Night Country.