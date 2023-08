Qual è la trama di Mare Fuori 4? Le anticipazioni

I fan di Mare Fuori non vedono l'ora di poter tornare a seguire le vicende dei detenuti e del personale dell'istituto penitenziale minorile di Napoli nel quale sono ambientate le storie dei protagonisti della serie di Rai Fiction. La quarta stagione è in programma nel 2024 ma quale sarà la trama che verrà raccontata?

Dopo avervi raccontato a che punto è la produzione di Mare Fuori 4, cerchiamo di approfondire la trama. Secondo a quanto trapelato nelle ultime settimane e durante l'annuncio dei palinsesti Rai della prossima annata, nella quarta stagione di Mare Fuori i protagonisti si troveranno, metaforicamente, a navigare in mare aperto.

Alcuni tra loro come Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella hanno compreso di non essere più legati in maniera profonda alla protezione della famiglia. Sperimenteranno la solitudine, spinti dalla corrente e davanti alle paure più profonde della propria vita. Non ci sarà più l'amore incondizionato della propria famiglia, sostituito dall'affetto degli amici con i quali hanno deciso di navigare.

Poi ci sono Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia che ancora sono legati all'egida familiare, con risvolti positivi e negativi.

La libertà è una condizione interiore, non solo un'esclusiva di chi vive fuori dal carcere; la rigidità della nuova direttrice spingerà i ragazzi a ribellarsi e favorire la propria autodeterminazione. Lo scontro tra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi condurrà i protagonisti sulla strada della scoperta della propria identità e la ricerca della propria voce per esprimerla.

Su Everyeye potete recuperare la recensione di Mare Fuori 3, serie disponibile su Rai Play.