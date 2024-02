Qual è la trama di Mary & George? Scoprite la storia della nuova serie tv di Sky e NOW

Qual è la trama di Mary & George? Se siete rimasti affascinati dal trailer ufficiale di Mary & George e volete saperne di più sulla nuova serie tv con protagonista Julianne Moore, siete capitati nel posto giusto.

Mary & George è scritta da DC Moore, autrice di Killing Eve, ed è ispirata al saggio “The King’s Assassin” di Benjamin Woolley: è basata sulla storia vera di Mary Villiers, donna dall'incredibile intelligenza, che non era mai stata in grado di esprimere tutto il suo potenziale fino a quando non intravide l'opportunità di approfittare del vorace appetito del Re di Scozia Giacomo VI per il buon vino, la buona compagnia e soprattutto per gli uomini più affascinanti.

Il figlio di Mary, George, ingenuamente bello e carismatico, si trova sotto i riflettori mentre la madre tesse le sue trame per arrivare al Re: attraverso audaci intrighi e seduzioni, Mary e George si fanno strada fino al vertice della corte e diventeranno la famiglia più potente d'Inghilterra. Ma mentre George aumenta il suo potere, il suo rapporto con la madre sarà spinto al limite: dovrà dimostrare a se stesso che può essere definito da qualcosa di più della sua bellezza, e vorrà lasciare un segno nella storia a prescindere dalle conseguenze.

La serie in sette episodi sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 7 aprile, con due nuove puntate ogni settimana in onda di domenica in prima serata su Sky Atlantic. Per altri contenuti recuperate le prime immagini di Mary & George.