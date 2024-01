Qual è la trama di Mr & Mrs Smith? Alla scoperta della nuova serie tv Prime Video

Qual è la trama di Mr & Mrs Smith? Se avete visto il trailer di Mr & Mrs Smith e siete rimasti incuriositi dalla nuova serie tv esclusiva di Prime Video tanto da volerne sapere di più, siete nel posto giusto.

Dai co-creatori ed executive producers Donald Glover (Sciame, Atlanta) e Francesca Sloane (Atlanta, Fargo), la serie tv di Mr & Mrs Smith è una rivisitazione del film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie, che in questa incarnazione vede protagonisti Donald Glover nel ruolo di John Smith e Maya Erskine (PEN15) in quello di Jane Smith.

In questa versione di Mr. & Mrs. Smith, due sconosciuti solitari lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una meravigliosa vita in incognito, fatta di ricchezza, viaggi in giro per il mondo e una casa da sogno a Manhattan. La fregatura è che con questo nuovo incarico arrivano anche nuove identità e un matrimonio combinato come il signor e la signora John e Jane Smith: da sposati John e Jane vivono missioni ad alto rischio ogni settimana, durante le quali di volta in volta aggiungono un nuovo tassello al loro rapporto. La loro complessa storia di copertura diventa ancora più complicata quando iniziano a provare sentimenti reali l'uno per l'altra.

La serie è composta da otto episodi, con tutte le puntate che saranno disponibili dal 2 febbraio 2024 in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Per altri contenuti, scoprite l'incredibile cast di guest star di Mr & Mrs Smith.