Qual è la trama di Percy Jackson e Gli Dei dell'Olimpo? Scoprite la nuova serie Disney+

Qual è la trama di Percy Jackson e Gli dell'Olimpo? In attesa dell'arrivo di Percy Jackson in Italia grazie a Lucca Comics prima e alla piattaforma di streaming on demand Disney+ poi, ecco tutto quello che dovete sapere sulla nuova serie tv live-action.

Basata sulla saga di libri best-seller della Disney Hyperion creata dal pluripremiato autore Rick Riordan ed edita in Italia da Mondadori, Percy Jackson racconta la storia di un'epica avventura fantasy all'insegna delle divinità della mitologia greca: dopo aver perso sua madre, il giovane protagonista Percy Jackson scopre di essere un semidio e viene accolto nel rifugio del Campo Mezzosangue, un santuario destinato ai figli umani degli dei. Qui dovrà dimostrare il suo valore e affrontare la verità sulle sue origini dopo aver scoperto di essere il figlio di Poseidone, il re degli oceani. Tra le mille insidie rappresentate dagli avversari dell'oltretomba, con l’aiuto dei suoi compagni d’avventura, Annabeth e Grover, Percy compirà un viaggio alla scoperta di un mondo di mitologie, un mondo in cui si sente fuori posto ma la cui magia potrebbe portarlo a rivedere sua madre.

Il protagonista della storia è interpretato da Walker Scobell, affiancato da Leah Sava Jeffries nel ruolo di Annabeth Chase, una figlia di Atena, e Aryan Simhadri nel ruolo di Grover Underwood, il migliore amico di Percy, un satiro travestito da ragazzino di 12 anni. Tra gli altri attori del cast di Percy Jackson, Lin-Manuel Miranda sarà Hermes e il compianto Lance Reddick sarà Zeus.

Adam Copeland ("Ares")Percy Jackson e Gli Dei dell'Olimpo uscirà su Disney+ dal 20 dicembre con i primi due episodi della serie: per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Percy Jackson.