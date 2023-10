Qual è la trama della serie tv di Non ci resta che il crimine? Tutto sul nuovo capitolo

Qual è la trama della serie tv di Non ci resta che il crimine? Se in quest giorni sulle pagine di Everyeye vi siete imbattuti nel primo trailer ufficiale di Non ci resta che il crimine - La serie e ora volete saperne di più, questo è l'articolo che fa al caso vostro.

Scritta da Massimiliano Bruno, Andrea Bassi, Gianluca Bernardini, Herbert Simone Paragnani, la serie tv di Non ci resta che il crimine inizierà subito dopo gli eventi dell’ultimo film e trasporterà l’affiatatissima e divertente banda di protagonisti negli anni ’70, fra gli ambienti della sinistra giovanile e quelli della destra eversiva del Golpe Borghese.

Dopo che la trilogia cinematografica è andata indietro nel tempo fino agli anni ‘80, quando a Roma prosperava la Banda della Magliana, e poi anche nell’Italia fascista degli anni ‘40, questo nuovo capitolo avrà inizio quando Giuseppe scopre di essere stato adottato e decide di cercare la sua vera madre, incurante degli avvertimenti del loro amico e scienziato Gianfranco: nel più classico dei cliché del cinema di fantascienza, se si cambia il passato allora cambierà anche il presente. Giuseppe riesce a incontrarla negli anni '70 durante un happening a casa di Duccio Casati, un ricco borghese dalle idee progressiste che ha preso a cuore la causa dei ragazzi del movimento studentesco. Ma l’emozione che travolge Giuseppe nel ritrovare Linda gli fa commettere un grave errore: salvandola da un attentato, finisce per modificare il passato, e quindi anche il presente: ora l’Italia di oggi è diventata una dittatura fascista, e bisognerà tornare di nuovo indietro per rimettere le cose a posto… a costo di infiltrarsi nelle maglie del Golpe Borghese!

La serie debutterà su Sky e in streaming su NOW dall'1 dicembre prossimo.