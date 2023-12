Qual è la trama di The Boys 4? Le prime anticipazioni ufficiali da Prime Video

Qual è la trama di The Boys 4? A seguito della pubblicazione del primo teaser trailer di The Boys 4, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha fornito alla stampa alcuni materiali preziosi relativi alla storia dei prossimi episodi.

Secondo quanto diramato dal servizio di streaming on demand di proprietà di Amazon, nella quarta stagione di The Boys 4 il mondo è sull’orlo del baratro: Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e ha preso ormai il pieno controllo di Homelander, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader dei The Boys, perché il resto della squadra si è stancato delle sue eterne bugie. Nel prossimo ciclo narrativo di episodi, la posta in gioco sarà più alta che mai quando i Boys dovranno trovare un modo per tornare a collaborare e salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

Da segnalare anche che la quarta stagione di The Boys, oltre al nutrito roster di protagonisti delle precedenti stagioni, accoglierà nel cast anche le new entry Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan, quest'ultimo intravisto nel primo trailer a colloquio nientemeno che che con Billy Butcher.

