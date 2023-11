Qual è la trama di The Walking Dead: The Ones Who Live? Il ritorno di Rick

Con The Walking Dead: The Ones Who Live dovrebbero trovare risposta un bel po' di domande che ci siamo posti durante le ultime stagioni della serie madre, o quantomeno a partire dalla sparizione di Rick in poi: quel che è certo è che finalmente potremo riabbracciare il personaggio di Andrew Lincoln, ma cos'altro?

Mentre si avvicina a grandi passi la data d'uscita svelataci dal teaser di The Walking Dead: The Ones Who Live, l'hype non può che cominciare a montare con una certa prepotenza tra coloro che aspettano da anni il ritorno del primo, vero eroe della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman: ma cosa sappiamo della trama di quello che è forse lo spin-off più atteso della serie AMC?

A dir la verità, al momento le nostre informazioni sono prossime allo 0: tutto ciò che ci è dato sapere viene dalla sinossi ufficiale diffusa nelle scorse settimane, che ci parla ovviamente dell'attesissima reunion tra Rick e Michonne (da chiarire, ovviamente, se avverrà subito o nel corso della stagione), con i nostri due eroi che si troveranno ovviamente ad affrontare un mondo in cui saranno chiamati a difendersi tanto dai morti quanto dai vivi.

Certo è, comunque, che il solo riformarsi della coppia più amata della serie rappresenta un motivo valido per darvi un'occhiata: e voi, pensate che il ritorno di Rick e Michonne sia abbastanza per suscitare il vostro interesse? Fatecelo sapere nei commenti!