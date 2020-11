Qual è l'ultima puntata de La casa di Carta? Ripercorriamo il finale

La quinta parte de La casa di carta, che andrà a concluderne le vicende, è uno dei prodotti più attesi della prossima stagione televisiva: mentre continuano a trapelare foto dal set de La casa di carta 5, i fan dovranno attendere ancora un po' per vedere il finale de LCDP, che concluderà le avventure del Professore e della sua banda criminale.

Nell'attesa, abbiamo dedicato alla serie sulle nostre pagine alcuni approfondimenti interessanti, come per esempio quanto ha guadagnato su Netflix LCDP, o perché si chiama La casa di carta. Oggi, invece, per rinfrescare la memoria a chi non se lo ricordasse e per prepararci al meglio alla conclusione della serie, facciamo un recap dell'episodio finale della quarta parte.

La puntata ha il nome de Il Piano Parigi, e rappresenta il culmine di quanto pensato dal Professore (Álvaro Morte) nel suo piano che dà il nome all'episodio. Dopo aver mostrato al mondo le nefandezze della polizia, come l'uccisione di Nairobi (Alba Flores) e le torture compiute ai danni di Rio, per voltare la situazione dalla sua parte.

Al momento della conferenza stampa organizzata dal governo per rispondere di quanto mostrato dal Professore, la negoziatrice Alicia Sierra (Najwa Nimri) ammette quanto commesso, ma dando la colpa ai suoi superiori, e suscitando quindi le ire del governo. Ciò metterà fine alla sua carriera, ed esattamente come voluto dal Professore, screditerà definitivamente le azioni del governo. Ma darà anche la possibilità alla Sierra di poter agire in piena libertà per rintracciare il suo "nemico".

Nel frattempo, il Professore riesce anche a salvare Raquel (Itziar Ituño), e a farla entrare all'interno del Banco de España con un inganno, mentre Bogotà può vendicarsi con Gandía per la morte della sua amata Nairobi.

Tuttavia, come già accennato, la Sierra è ora a piede libero, nonostante un mandato di cattura a suo nome: nello sconvolgente finale di puntata, l'agente riesce a giungere nientemeno che nel covo del Professore, che stava festeggiando per la perfetta riuscita del piano, puntandogli la pistola addosso e preparandoci per l'intenso finale della serie.

Cosa ne pensate dell'episodio finale della quarta parte de La casa di carta? Non vedete l'ora di scoprire come si concluderanno le vicende della nuova rapina del Professore, che porterà al finale della serie? Fatecelo sapere con un commento nello spazio dedicato!