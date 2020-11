Qual è l'ultima stagione dei Simpson? Facciamo il punto

I Simpsons è uno dei programmi TV più longevi mai creati. È diventata una pietra miliare delle nostre vite tanto che se mai dovesse finire per sempre, molti non saprebbero come andare avanti dal punto di vista delle opere televisive.

L'amatissima serie d'animazione è stata mandata in onda dal 1989 e negli anni successivi ha accumulato ben 688 episodi per oltre 30 stagioni.

Anche se il picco delle prime stagioni dello show probabilmente non sarà mai superato, milioni di fan si sintonizzano ancora ogni settimana per vedere in che tipo di eventi scanzonati e buffi si imbatte la famiglia televisiva più famosa di sempre.

La puntata più recente de I Simpson è stata quella conclusiva della 31a stagione andata in onda il 17 maggio 2020 con il titolo The Way of the Dog (ancora in Italia non si sa quando uscirà). Durante la messa pubblicazione della suddetta stagione, molti fan hanno pensato che l'amata serie stesse finendo per sempre, ma non è così.

La stagione 31 de I Simpson venne annunciata il 6 febbraio 2019 ed è stata trasmessa a partire dal 29 settembre dello stesso anno (in Italia invece solo pochi giorni fa, ovvero a partire dal 2 novembre 2020). La stagione composta da 23 episodi ha mostrato molti più eventi non soltanto basati sulla famiglia più famosa della televisione, ma soprattutto su tutti i più importanti personaggi di Springfield.

Al momento della scrittura di questo articolo, però, non è stata annunciata alcuna data di conclusione per I Simpsons e l'episodio finale della stagione 31 è lontano dall'essere l'ultimo episodio dell'intero spettacolo. Banalmente perché la stagione 32 è già stata confermata ed è in lavorazione, con i nomi e le guest star di diversi episodi già svelati. Questi includono lo speciale annuale Treehouse of Horror e episodi con protagonista l'attrice premio Oscar Olivia Colman e David Harbour di Stanger Things.

Attualmente non è prevista alcuna data di uscita per la stagione 32 de I Simpson, ma guardando indietro agli anni precedenti, si prevede che la stagione 32 uscirà nell'ultima settimana di settembre o nella prima settimana di ottobre, proprio come ogni anno dal 1990. Pertanto, possiamo stimare che la stagione 32 arriverà probabilmente intorno al 27 settembre 2020, ma dovremo aspettare la conferma.

Vi siete mai chiesti perché I Simpson sono gialli? Ecco la spiegazione!