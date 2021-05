Qual è il vero lavoro di Barney? Alla scoperta del segreto di How I Met Your Mother

Barney Stinson (Neil Patrick Harris) è stato senza dubbio il personaggio più misterioso di How I Met Your Mother, sitcom creata da Craig Thomas e Carter Bays andata in onda per nove stagioni, ed uno degli aspetti avvolti dal mistero della vita del biondo era senza dubbio il suo lavoro.

Si presumeva che Barney guadagnasse abbastanza bene considerando gli abiti costosi che indossava e il suo appartamento di lusso a New York City ma la sua misteriosa e segretissima carriera che gli permetteva di fare una vita piuttosto agiata ci è stata svelata solo nella nona stagione.



Per quasi tutta la durata di How I Met Your Mother, Barney rispondeva solo con un "per favore" (please) sprezzante ogni volta che gli veniva chiesto del suo lavoro. In seguito avremmo scoperto che la risposta di Barney era in realtà una risposta e non una gag.

Era chiaramente un membro di alto rango della società per cui lavorava in cui ricopriva un incarico di primo piano, aveva lavorato per AltruCell Corporation prima che la società si fondesse con la Goliath National Bank (GNB). Inoltre aveva anche aiutato Marshall a trovare un lavoro come avvocato all'interno dell'azienda e come capo del comitato di ricerca quando ha assunto Ted per progettare la nuova sede.



La GNB era nota per essere altamente corrotta e c'erano evidenti prove che Barney prendesse parte a molte delle attività illegali. Ma il mistero sul suo lavoro parte da molto lontano, da quando era giovane e lavorava in un bar e aveva una relazione con una donna di nome Shannon. La sua ragazza alla fine lo lasciò per Greg, un dirigente d'azienda ben vestito e di successo.

Questo evento ha indotto Barney a cambiare il suo stile di vita e a cercare di arrivare in alto come Greg, oltre che ha cercare di vendicarsi di lui. Nell'episodio della nona stagione intitolato Fine pausa (Unpause), scopriamo che Greg si sentiva in colpa per la situazione e per aver rovinato la vita del giovane così ha dato a Barney un lavoro presso l’azienda AltruCell (prima che diventasse Goliath National Bank) e la posizione è stata intitolata Provide Legal Exculpation And Sign Everything.

L'acronimo del lavoro era PLEASE, e ciò spiega la risposta di Barney ogni volta che qualcuno gli chiedeva che cosa facesse per vivere. Il lavoro però prevedeva che lui facesse da capro espiatorio per tutte le attività illegali in corso alla GNB, ma Barney ne era ben consapevole perché aveva giurato vendetta all'uomo che una volta gli aveva rubato la ragazza e questo faceva parte del suo piano diabolico.

Per questo ha collaborato come informatore dell'FBI e ha spifferato al governo federale tutta la corruzione in corso alla GNB. Due mesi dopo il matrimonio di Greg, Barney ha rivelato tutto, provocando l'arresto dell'uomo per frode e altri crimini. Alla fine Barney rimase dipendente della compagnia nella sua posizione PLEASE mentre il suo lavoro di informatore rimase un segreto.

