Qual è il vero nome di Undici di Stranger Things? Riviviamo la sua storyline

Lo show targato Netflix Stranger Things nasconde molti misteri e probabilmente Undici è uno dei personaggi più misteriosi di sempre. Quando Mike ed i suoi amici incontrano la misteriosa ragazzina, lei si presenta usando il numero che ha sul suo tatuaggio e le danno persino un soprannome: "El" (Eleven). Ma qual è il vero nome di Undici?

La seconda stagione di Stranger Things ci ha permesso di conoscere meglio la storia di Undici (Millie Bobby Brown) mentre la prima si era concentrata di più sulla scomparsa del piccolo Will Byers (Noah Schnapp) e tutti gli eventi collegati al suo salvataggio.

Dopo essere fuggita dal Sottosopra, Undici viene vista vagare per i boschi per alcuni mesi prima di incontrare fortunatamente lo sceriffo Hopper (David Harbour). L’uomo ripara la vecchia capanna da caccia abbandonata di suo nonno nel profondo dei boschi fuori Hawkins, dove Undici si nasconde per un anno intero.



Anche se all'inizio la soluzione funziona bene, la giovane si stanca rapidamente della sua solitudine. Naturalmente, questo la porta a scavare un po' nei documenti di Hopper e riesce a scoprire delle cartelle contenenti informazioni su sua madre.

Mentre sono alla ricerca di ulteriori informazioni sulla scomparsa di Will, Hopper e Joyce Byers (Winona Ryder) vanno a parlare con una donna di nome Terry Ives, che sanno che una volta lavorava nel misterioso Hawkins Lab.

Terry non è in grado di parlare, quindi sua sorella, Becky (Amy Seimetz), spiega che Terry ha subito un esperimento in laboratorio mentre era incinta di una bambina di nome Jane e alla fine ha abortito nel suo terzo trimestre. Ma la donna ha davvero abortito?



Ovviamente no, baby Jane è stata effettivamente sottratta a Terry dal dottor Brenner (Matthew Modine) perché sospettava che potesse avere abilità speciali a causa dell'esperimento, di cui abbiamo la conferma in alcune scene strazianti della seconda stagione.

Jane cresce fino a essere conosciuta come Undici nel laboratorio di Hawkins, dove viene sottoposta a terribili esperimenti in modo che Brenner possa scoprire la portata dei suoi poteri. A Undici è stata consentita un'interazione sociale limitata con altri soggetti nel laboratorio, in particolare Otto, Nove e 9.5 (la gemella di Nove, che con disappunto di Brenner non possedeva poteri).

Il dottor Brenner era affascinato dalle capacità psichiche di Undici e la sottopose ad almeno quattro esperimenti. Il tentativo iniziale di dimostrare la telecinesi schiacciando una lattina di soda con la sua mente; usare i suoi poteri per manipolare una creatura vivente, con Undici che si rifiuta di indurre un gatto a farsi del male; esperimenti per ascoltare conversazioni a grande distanza e, ulteriori tentativi di amplificare i suoi poteri di intercettazione mettendola in una vasca di deprivazione sensoriale (questo invece rende Undici consapevole del Demogorgone).



Vedere Undici leggere il suo vero nome ad alta voce è stato di gran lunga uno dei momenti più toccanti della seconda stagione. Alla fine la giovane scopre le sue radici e chi sia la sua vera famiglia quindi il suo vero nome è Jane Ives anche se sarà probabilmente sempre ricordata e chiamata Undici da tutti i fan della serie.



