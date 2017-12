Quale personaggio dell'Arrowverse si unirà al super gruppo di eroi di Legends of Tomorrow?

È stata una stagione piuttosto dura per il super gruppo di eroi di casa. Non solo il recente crossover “” ha privato ledi un componente importante del team, ma un altro compagno, in seguito a questo tragico evento, ha deciso di lasciare la banda. Come verranno colmati i posti vacanti?

Attenzione possibile Spoiler

Come appreso durante il finale di mid-season di Legends of Tomorrow, Jefferson Jackson (Franz Drameh) ha deciso di abbandonare la Waverider poiché proprio non riesce a superare la morte del collega Martin Stein (Victor Garber). Il team delle Leggende si è dunque ritrovato due posti vacanti, ma subito dopo l’abbandonato dei rispettivi attori, Marc Guggenheim, produttore esecutivo del serial, ha rivelato che molto presto vedremo unirsi alla squadra un personaggio già comparso nell’Arrowverse.



Dopo averci riflettuto per giorni, i colleghi del portale di informazione ComicBook hanno provato a stilare una lista di possibili eroi che potrebbero realisticamente rimpolpare le fila del gruppo capitanato da Sara Lance/White Canary (Kaity Lotz), e pertanto per la proponiamo di seguito!



Di tutti i personaggi già comparsi in uno o più serial dell’Arrowverse, il John Constantine interpretato da Matt Ryan sembrerebbe non solo la prima scelta dei colleghi di ComicBook, ma anche quella dei fan che da tempo chiedono a gran voce il ritorno del personaggio. Terminata l’omonima stagione televisiva dedicata al cacciatore di demoni, Matt Ryan ha infatti partecipato ad un episodio di Arrow per restituire alla stessa Sara Lance la propria anima, ma subito dopo questa fugace appariazione, il personaggio è tornato nel dimenticatoio.

Constantine è però tornato nello scorso episodio di Legends of Tomorrow, quando il maestro dell'occulto, alle prese con un esorcismo particolarmente complicato, è salito sulla Waverider per chiedere l’aiuto delle Leggende. Dal momento che Sara e gli altri, quest’anno, dovranno vedersela con Darhk ed altri esseri dotati di poteri magici, John Constantine potrebbe difatti rivelarsi una valida risorsa nella lotta contro Mallus ed i suoi seguaci, non trovate anche voi?



Subito dopo il ritorno dalla Forza della Velocità di Barry Allen (Grant Gustin), Wally West (Keiynan Lonsdale) ha perso il proprio ruolo di protettore di Central City e ha deciso di lasciare la città per trovare uno scopo in Blue Valley. Dal momento che questa situazione non sarà permanente, proprio Kid Flash potrebbe unirsi alle Leggende e fornirle di un nuovo meta-umano. Proprio come Jax, Wally è anche piuttosto giovane, pertanto potrebbe dare alla squadra una prospettiva diversa. Inoltre, se Kid Flash dovesse realmente unirsi alle Leggende, queste avrebbero un valido alleato contro criminali velocisti del calibro di Eobard Thawne/Anti-Flash.



Altre scelte senza dubbio interessanti sarebbero Ralph Dibny (Hartley Sawyer) e James Olsen/Guardian (Mehcad Brooks). Il primo è un nuovo meta-umano introdotto quest’anno in The Flash e pertanto ancora lontano dal potersi definire un vero e proprio supereroe… Ciononostante, il personaggio ha dimostrato di avere del potenziale e Barry Allen sta facendo del suo meglio per addestrarlo alla dura vita dell’eroe. A bordo della Waverider, non solo Ralph metterebbe a disposizione delle Leggende i suoi poteri di meta-umano, ma avrebbe finalmente l’opportunità di dimostrare il proprio valore e accumulare l’esperienza che ancora gli manca.



James Olsen, invece, è diventato il Guardiano di National City soltanto lo scorso anno, e sebbene durante la stagione corrente non abbia indossato nemmeno una volta la propria armatura, il suo personaggio è sempre disposto a sacrificare anche la vita per difendere gli innocenti (come dimostrato appunto nel finale di mid-season di Supergirl). Ora che la Legione dei Super-Eroi ha messo piede in National City, James potrebbe lasciare l’ombra di Kara e coglione finalmente un’occasione per affinare le proprie abilità di supereroe.

Come dimostrato dal profondo percorso evolutivo compiuto da Mick Rory (Dominic Purcell), le parole di Marc Guggenheim non escludono tuttavia che possa invece essere un villain a redimersi e a trovare posto nel team delle Leggende. Dopotutto, queste hanno già cambiato Heat Wave ed il suo compagno Captain Cold (Wenthworth Miller), il quale arrivò addirittura a sacrificare la propria vita per salvare il tempo ed i suoi compagni. E sebbene una versione alternativa del personaggio si sia recentemente imbarcata sulla Waverider, Miller lascerà presto l’Arrowverse, pertanto i posti liberi sulla nave temporale saranno di nuovo due.

Voi, invece, cosa ne pensate di questa lista di nomi? Fateci sapere attraverso i commenti quale eroe o criminale vorreste vedere a bordo della Waverider nei prossimi episodi di Legends of Tomorrow!