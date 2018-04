Quale sarà il futuro di Coulson e di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.? Parla Clark Gregg

In Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. i nostri eroi stanno per affrontare anche loro, come gli Avengers, una minaccia potenzialmente mortale per l'umanità. Ma cosa succederà in futuro? Parla Clark Gregg, l'interprete dell'agente Phil Coulson! Allerta spoiler!

Gregg era alla prima di Avengers: Infinity War e lì ha spiegato qualcosa che riguarda, nello specifico, la fine della stagione del serial e, forse, la sua conclusione definitiva:

"Ho delle domande sul futuro dello spettacolo e su Coulson", ha affermato Clark Gregg. "È stato davvero ... ci sono stati degli sviluppi oscuri, e dal momento in cui Joss [Whedon] mi ha presentato lo spettacolo cinque anni fa, era chiaro che lui (Phil)non sarebbe stato riportato in vita senza ripercussioni, e alcune di quelle sono "in scadenza" per così dire, quindi è una storia divertente da raccontare ed è stato un finale molto emozionante della stagione; vedremo cosa succederà da qui in poi. "

Coulson potrebbe effettivamente trovarsi nella condizione di morire per la seconda volta. La prima, lo sappiamo, è stata quando, in Avengers, è stato colpito dallo scettro di Loki, che conteneva al suo interno il Tesseract. Poi però, l'agente è stato riportato in vita da Nick Fury, che si è avvalso del progetto T.A.H.I.T.I., che infondeva sangue Kree nel defunto e, con una particolare procedura, ne permetteva il ritorno in vita. Certo, potrebbe sempre tornare di nuovo in vita con lo stesso procedimento, se gli showrunner decidessero di farlo morire, in questa quinta stagione, ma è tutto ancora da vedere, e stiamo solo speculando, al momento.

Di sicuro, una fine, la vedremo presto, visto che l'episodio conclusivo della stagione, forse lo sapete, si intitolerà proprio "The End", andrà in onda il 18 maggio e la cui sinossi ufficiale recita: "La vita o la morte di Coulson è la sfida che la squadra si troverà ad affrontare; la decisione sbagliata potrebbe portare alla distruzione della Terra."

Che ne dite? Voi la vorreste vedere una sesta stagione di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.?