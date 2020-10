Tale e Quale Show, Carlo Conti conduce da casa: 'Fate molta attenzione al virus'

Nei giorni scorsi Carlo Conti è risultato positivo al Covid ma, il conduttore di punta di Rai 1 ha deciso di tener fede comunque ai proprio impegni lavorativi e ha deciso di prendere parte in modo del tutto inedito alla puntata di Tale e Quale Show andata in onda ieri sera.

Il timone del programma di Rai Uno è stato affidato in studio a Giorgio Paneriello, mentre Conti ha preso parte comunque alla conduzione presentando i vari concorrenti direttamente da casa sua.

"Sto bene, il virus mi ha colpito però sono asintomatico, però bisogna stare attenti. Non voglio fare il supereroe – ha dichiarato Conti – da una parte voglio dare la speranza ma anche un segnale ai tanti asintomatici che, inconsapevoli di trasmettere il virus, vanno in giro".

La puntata è stata vinta da Pago nei panni di Ricky Martin, che già era risultato vincitore dell'edizione canonica di Tale e Quale Show. Ospite speciale della serata è stato Carlo Verdone che oltre a parlare del momento difficile che sta vivendo il cinema, ha presentato Si vive una volta sola, il suo ultimo film con Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora, rimandato varie volte a causa della pandemia.

"Auguriamoci di poter mantenere la data di gennaio 2021, – ha detto il regista e attore – se no sarà febbraio, marzo, aprile… Alla fine 'sto virus si romperà i coglioni pure lui? Basta, non se ne può più, di sentire sta parola non gliela faccio più".

Carlo Conti non è l'unico conduttore ad essere risultato positivo. Vi ricordiamo infatti che anche Gerry Scotti ha di recente rivelato di essere stato contagiato dal Covid-19.