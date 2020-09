Tale e Quale Show, Luca Ward: 'Mi chiedono di partecipare al programma da anni'

Luca Ward sarà tra i protagonisti di questa nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma di intrattenimento di Rai 1 presentato da Carlo Conti, in cui le star del mondo dello spettacolo si cimentano in incredibili performance musicali.

Il doppiatore che tra gli altri ha fornito la sua voce al Gladiatore di Russel Crowe sembra essere molto entusiasta di questa nuova esperienza e rivela di essere stato contattato dalla produzione per prendervi parte anche negli anni scorsi.

"Mi hanno chiesto di partecipare al programma da molti anni, ma non avevo mai il tempo a causa di tantissimi altri impegni lavorativi".

Tra tutti i colleghi che saranno al suo fianco in questo programma di grande successo di Rai 1, Luca Ward ammette che punterebbe per la vittoria tutto su Francesca Manzini, la comica ed imitatrice che sicuramente ha una marcia in più rispetto a tutti gli altri concorrenti. In riferimento invece alle passate edizioni di Tale e Quale Show, Ward ha rivelato di essere rimasto particolarmente colpito dalle performance di un personaggio in particolare:

"Massimo Lopez mi ha lasciato senza parole. Trovo che sia un artista straordinario, purtroppo poco utilizzato nel mondo della tv al giorno d'oggi".

Vi ricordiamo che tra i suoi prossimi impegni, Luca Ward doppierà anche Keanu Reeves in Cyberpunk 2077.